Für die Bezirkshauptmannschaft (BH) Lienz ist das kein Ruhmesblatt. Das rechtliche Nachspiel der Feier für den Olympiasieger Benjamin Karl am 12. Februar 2022 am Hochstein wurde in keinem Punkt zugunsten der Behörde entschieden. 15 Personen mit Strafverfügungen kamen straffrei davon. Aber das Ganze noch einmal von vorne: Der Tourismusverband Osttirol unter Obmann Franz Theurl lud trotz Coronapandemie mit allen Vorschriften zum Fest für den Wahllienzer Benjamin Karl, den Goldmedaillensieger von Peking. Am Hochstein wurde der Snowboarder gefeiert. 43 Personen, also weniger als die erlaubten 50 waren gekommen. Aufgenommene Videos und Fotos dürften zum Bumerang für die Feiernden geworden sein. Anhand derer seien die Personen für die Strafen identifiziert worden.