Mittwochabend um 22 Uhr traten die heimischen Parallelboarder die Reise zum Snowboard-Weltcup nach Bulgarien an. „Wir haben alle halbwegs gut geschlafen, da die Betten sehr gut sind. Um 4.30 Uhr hat uns die Passkontrolle in Kroatien geweckt“, erzählt Olympiasieger Benjamin Karl, der sich für den „ruhigen Bus“ entschieden hat. „Ich muss meine Kräfte schonen. Die Coaches und die Jungen waren im Partybus. Keine Ahnung, was da abgegangen ist. Andi Prommegger, Claudia Riegler und Gitti Köck haben uns alte Geschichten von früher erzählt. Wir hatten es lustig.“