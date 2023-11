Der größte Arbeitgeber im Bezirk setzt weiter auf den Ausbildungsweg Lehre. Mit zwölf neuen Lehrlingen startet auch in diesem Jahr ein weiterer Ausbildungszyklus bei der Liebherr-Hausgeräte GmbH in Lienz. Ziel ist, jedem Lehrling den Freiraum zu bieten, sich in den Arbeitsalltag einzubringen und sich zu entwickeln. Mitarbeitende bleiben der Firmengruppe Liebherr oft über Jahre hinweg treu. Ein gutes Beispiel ist Reinhard Stotter von der Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH: „Ich habe damals als einer der ersten Lehrlinge bei Liebherr die Lehre als Werkzeugmacher gestartet. Heute, nach 38 Jahren, bin ich immer noch im Unternehmen tätig. Mittlerweile als Manager für die Bereiche Health, Safety & Environment, kann ich den Jugendlichen mitgeben, dass ihnen mit der Ausbildung bei Liebherr sämtliche Türen offen stehen“, so Stotter. Bereits über 230 Lehrlinge haben seit dem Ausbildungsstart im Jahr 1985 ihre Lehre bei der Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH absolviert. Rund 95 Prozent davon sind nach ihrer Ausbildung in den Betrieb eingestiegen. Eine Erfolgsquote auf die der Hersteller von Kühl- und Gefriergeräten auch zukünftig setzt. „Unsere Lehrlinge sind unsere Fach- und Führungskräfte der Zukunft. Liebherr bietet jungen Erwachsenen die Möglichkeit, sich individuell nach ihren Interessen lokal, aber in einem globalen Netzwerk aus Liebherr-Kollegen und Kolleginnen überall auf der Welt weiterzubilden. Die anschließenden Berufschancen gehen dabei über die internen Fachabteilungen und Bezirksgrenzen weit hinaus“, gibt Holger König, der kaufmännische Geschäftsführer des Lienzer Standortes, an.

Damit bezieht König sich auch auf die 144 Gesellschaften, in über 50 Ländern, in denen Liebherr weltweit tätig. Vor allem in den vergangenen drei Jahren hat der größte Ausbildungsbetrieb im Bezirk auf den weiteren Ausbau des Ausbildungsangebotes gesetzt und innovative und zukunftsorientierte Lehrberufe in Lienz geschaffen. So wurde auch in diesem Jahr das Ausbildungsportfolio erweitert. Mit dem Lehrberuf zur Betriebslogistik hat die Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH ihren sechsten Ausbildungsberuf gestartet. Damit bietet der Standort neben Metalltechnik, Maschinenbautechnik, Elektrotechnik, Anlagen- und Betriebstechnik und dem Doppellehrberuf Kunststofftechnik/Metalltechnik – Werkstofftechnik ergänzend zu „Applikationsentwicklung – Coding“ sowie E-Commerce-Kaufmann eine weitere kaufmännische Ausbildung an.