Gerlinde Kieberl (Grüne) hatte am Dienstagabend Glück im Unglück. „Ich bin heute bei Dunkelheit über die Doktor-Karl-Renner-Straße zu Fuß zur Gemeinderatssitzung gegangen“, berichtete die Gemeinderätin. Ihr Glück war, dass sie ein Mobiltelefon samt Taschenlampe dabei hatte. „Ohne wäre es gar nicht gegangen“, sagte sie. Angesprochen hat die Straßenbeleuchtungsproblematik in Lienz Gemeinderat Manuel Kleinlercher (FPÖ). Mehrere Bürger haben sich an ihn gewandt, dass der Gehweg im Bereich des Adeg in der Tristacher Straße nicht ausgeleuchtet sei. „Sie haben sich gewundert, dass nur jede zweite Straßenlaterne leuchtet. Und es ist die Frage aufgetaucht, ob es sich um Sparmaßnahmen handelt.“