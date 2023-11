Es ist ein Vorzeigeprojekt für die Zusammenarbeit der Tiroler Landesteile, das Tiroler Archiv für photografische Dokumentation und Kunst (TAP). Der Osttiroler Historiker Martin Kofler hat die Institution aufgebaut — und führt sie immer noch erfolgreich. Im Jahr 2008 wurde es von der Stadt Lienz und vom Unternehmen Durst Phototechnik aufgebaut, später holte man die Stadt Bruneck (Südtirol) mit ins Boot. Entstanden ist ein Interreg-Projekt. Organisiert ist das TAP über einen Verein mit Sitz in Lienz, finanziert wird es aus Fördergeldern. Unter anderem fließen jährlich etwa 20.000 Euro der Stadt Lienz an den Verein. Und es kommt auch jährlich Geld von den Landesregierungen aus Innsbruck und Bozen, jeweils 50.000 Euro. Der Betrag aus Südtirol war nun in Gefahr.