Im zweiten Bauabschnitt der Renovierung der Nordschule befindet sich die Stadt Lienz derzeit. Die erste Baustufe wurde abgeschlossen, die Mittelschule ist schon in die neuen Räumlichkeiten eingezogen. Die Containerschule hat deshalb ausgedient. Wie geht es weiter? Einen Überblick gab der Kärntner Architekt Stefan Thalmann in der Lienzer Gemeinderatssitzung am Dienstag.