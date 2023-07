An diesem 1. September im Jahr 1984 war für den SV Spittal nichts zu holen. Die – damals – große Wiener Austria war am zweiten Bundesliga-Spieltag zu Gast im Goldeckstadion. Für Spittal war es das zweite Spiel in der höchsten österreichischen Spielklasse, für die Wiener Austria eine Pflichtaufgabe in der fulminanten Meistersaison. Das Spiel ging damals 1:5 aus Sicht der Oberkärntner aus. Zweimal netzte Herbert "Schneckerl" Prohaska ein, ehe es Toni Polster in der zweiten Halbzeit mit einem Hattrick polstern ließ. Den Ehrentreffer erzielte für den SV Spittal damals Heinz Singerl.