Die Lienzer Innenstadt verwandelt sich am 25. April wieder zum Dancefloor. In zwölf Lokalen werden DJs aus Österreich, Italien und der Schweiz ihren großen Auftritt haben. Zu hören sind Hits der 2000er, Karaoke, Hip Hop, House, 90er Oldies, Melodic Techno, Aprés-Ski Hits, Disco Fox und vieles mehr. Die Veranstaltung „Lienz tanzt!“ hat schon Tradition. Einlass ist ab 20 Uhr, getanzt werden kann von 21 bis 1 Uhr.

Im Gösser Bräu wird DJ Audiomat mit den Hits der 80er dafür sorgen, dass niemand mehr auf den Stühlen sitzen bleibt. Disco-Fox-Fans kommen im Grandhotel Lienz mit DJ Martin Toller auf ihre Kosten. Aprés-Ski-Hits sind im Zick Zack mit Rene de Kleijn angesagt. In Nadl‘s Café dürfen die Gäste selbst aktiv werden. DJ Hasamohr wird Karaoke-Klassiker auflegen. In Becks Sound Bar wird DJane Ena, die in Italien zu den Top 6 weiblichen DJs gehört, ihren großen Auftritt mit Melodic Techno haben.

DJ Albi performt im Celt‘s Irisch Pub mit Oldies But Goldies © Nighttain

Das Belluno setzt auf DJ Walter Gardini aus Triest. Dance, Electro Pop, House und Deep House sind sein Metier. Im Bierpub Café Stöckl wird Saja zu hören sein. Ihr Stil steht für eine einzigartige Verbindung aus elektronischer Clubmusik und der besonderen Klangfrequenz von 432Hz. DJ Bazooka kommt aus Basel in der Schweiz direkt ins Café Bar Cine X. Mit Hip Hop und Urban wird er die Osttiroler zum Tanzen animieren.

Mit DJ Gerotto alles um die 90er- und 2000er-Hits drehen © Nighttain

DJ Albi performt im Celt‘s Irisch Pub mit Oldies But Goldies. Der DJ von Radio Holiday in Südtirol wird sozusagen die Retro-Party rocken. Besucher der Kleinen werden Fury & Hopex aus Südtirol kennenlernen und zu „House“-Rhythmen abtanzen. Im Café Bar Zeitlos wird sich mit DJ Gerotto alles um die 90er- und 2000er-Hits drehen. Wer dann noch immer nicht genug hat, trifft sich ab 2 Uhr im Stadtkeller zur After-Show-Party.

12 Euro kostet der Eintritt im Vorverkauf in allen teilnehmenden Bars und in der Dolomitenbank. Die Dolomitenbank-Kunden zahlen übrigens nur 10 Euro. An der Abendkasse zahlt man 15 Euro. Hier kommen Sie zum Programm: