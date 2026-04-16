Spontan, emotional und ganz im Zeichen von Wertschätzung: Mitten im Arbeitsalltag wurde Rosi Blassnig von der Bäckerei Joast am Dienstag überrascht und das aus besonderem Anlass. Seit genau 30 Jahren ist sie Teil des Unternehmens. Eigentlich war es für die 53-jährige Debanterin ein ganz normaler Diensttag im Café Pause in Lienz geplant. Doch im Hintergrund hatte das Team rund um Brigitte und Ernst Joast längst eine besondere Aktion vorbereitet. Mit einer fünfköpfigen Musikgruppe, dem gesamten Team sowie Johann Kollreider, einem Vertreter der Wirtschaftskammer, wurde die langjährige Mitarbeiterin überrascht und schließlich geehrt. Auch eine Ehrenurkunde und ein Geschenk wurden überreicht.

Blassnig, die ihre Laufbahn am 15. April vor 30 Jahren im Stammgeschäft in der Schweizergasse begonnen hatte, war über viele Jahre hinweg an unterschiedlichen Standorten im Einsatz: zunächst im Stammhaus, später am Johannesplatz und seit mehr als zwei Jahrzehnten im Café Pause. Durchgehend war sie im Verkauf tätig. Die Überraschung kam bewusst unerwartet. „Normalerweise ehren wir unsere Mitarbeiter im Rahmen der Firmenfeier. Sie hat also überhaupt nicht damit gerechnet“, schildert Barbara Joast. Gerade deshalb sei der Moment besonders gelungen: „Sie war völlig geflasht.“

Gelungene Überraschung

Während Blassnig noch bediente, positionierten sich Kollegen und Musik im Hintergrund. Als die Klänge einsetzten, wurde sie schließlich mit der vorbereiteten Ehrung konfrontiert. Eine Vertretung für ihren Dienst wurde organisiert. Im Anschluss klang der Nachmittag in gemütlicher Runde aus. Bei Petit Fours, einen eigens gestalteten Partybrezen in Form einer „30“ sowie Prosecco und Kaffee blieb das Team noch mehrere Stunden zusammen. Für Barbara und Ernst Joast steht fest, welchen Stellenwert die Jubilarin im Betrieb hat: „Wir sind stolz und dankbar.“ Auch Blassnig selbst zeigte sich tief berührt und bedankte sie sich für die gelungene Überraschung und die Wertschätzung ihrer Arbeit, die sie „auch nach 30 Jahren noch immer mit viel Freude und Spaß“ ausübe.