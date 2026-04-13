Der bedingte Vergleich, den Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer und der anwaltlich vertretene ÖGB-Chef René Willegger Mitte März vor Gericht in Wien geschlossen haben, ist vom Tisch. Vor Ablauf der Frist, die am Montag, 13. April endet, wurde er vonseiten der Gewerkschaft widerrufen.

Entbrannt war der Konflikt, weil Willegger Bürgermeister Köfer schwere Vorwürfe wegen angeblicher Beeinflussung einer Gewerkschaftswahl in der Stadtgemeinde Spittal gemacht hatte; dieser setzte sich rechtlich zur Wehr.

„Bruch der Vertraulichkeit“

Der ÖGB teilte am Montag mit, den Vergleich bei Gericht zu widerrufen. Man sei zwar weiterhin an einer außergerichtlichen, einvernehmlichen Beilegung des Konflikts interessiert, diese müsse aber „auf Augenhöhe und im beiderseitigen Einverständnis erfolgen.“ Der Vergleich, laut dem Willegger die Vorwürfe gegen Köfer zurückgezogen und der ÖGB 18.000 Euro bezahlt hätte, sei nämlich noch nicht von den Gremien genehmigt gewesen.

Stein des Anstoßes war die Veröffentlichung des Vergleichsinhalts vonseiten des Köfer-Anwalts Michael Sommer. „Die Veröffentlichung des Inhalts von Vergleichsgesprächen, die noch nicht abgeschlossen sind, ist ein gänzlich unüblicher Bruch der Vertraulichkeit solcher Gespräche und zeigt, dass es Köfer nicht um eine Lösung, sondern um kurzfristige öffentliche Aufmerksamkeit geht“, kritisierte ÖGB-Anwalt Michael Pilz.

Vorwürfe bekräftigt

In einer Aussendung bekräftigt der ÖGB nun sogar die Vorwürfe an Köfer, dieser habe sich in unzulässiger Weise in den Wahlvorgang eingemischt. Er habe sich die Wählerverzeichnisse und das Abstimmungsverzeichnis bringen lassen und über Stunden nicht zurückgegeben, dies sei ein „gravierender Eingriff in die Integrität eines demokratischen Wahlprozesses“. Trotzdem sei die Wahl korrekt über die Bühne gegangen.

Fünf Verfahren aufrecht

Mit dem Widerruf des ÖGB eskaliert der Streit, denn nun sind die fünf Verfahren Köfers gegen Willegger beziehungsweise gegen den ÖGB wieder aufrecht. Nur die Privatklage wegen übler Nachrede ruht aufgrund der Immunität des Landtagsabgeordneten. „Der ÖGB hat die Chance verpasst, diese für ihn peinliche Angelegenheit außergerichtlich und sachlich zu beenden. Für den ÖGB ist es im Grunde eine weitere Niederlage, zumal die weiteren Kosten für den ÖGB weitaus schmerzhafter ausfallen werden“, sagt Köfer.

Köfer: „Ich freue mich“

Was die besagte Gewerkschaftswahl in Spittal betreffe, seien die demokratischen Grundregeln von Seiten des ÖGB völlig ignoriert worden. „Das werden die kommenden Prozesse auch deutlich aufzeigen. Ich freue mich auf die rechtliche Auseinandersetzung, bei der die Wahrheit über die gesetzten Handlungen der Gewerkschaft öffentlich werden“, so Köfer. Im Zuge der bedingten, öffentlichen Vergleichsverhandlungen beim Straflandesgericht Wien sei von Seiten des Anwalts des ÖGB eindeutig festgehalten worden, dass Köfer keinerlei Fehlverhalten vorzuwerfen sei.

Anwalt Sommer bezieht zum Vorwurf, den Vergleich vorschnell veröffentlicht zu haben, Stellung: „Der ÖGB vermag auch jetzt nicht zu erklären, warum man einen, in einer öffentlichen Verhandlung genau ausgehandelten bedingten Vergleich, nicht öffentlich machen sollte, zumal dieser bedingte Vergleich auch eine öffentliche Urkunde darstellt.“