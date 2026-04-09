Ein bewusster Umgang mit digitalen Medien steht an der Mittelschule (MS) Radenthein seit Wochen im Mittelpunkt – nun wurde dieses Engagement auch österreichweit gewürdigt. Beim Wettbewerb rund um den Safer Internet Day 2026 erhielt die Schule für ihr Videoprojekt „Social-Media-Fallen – Nicht mit mir!“ den Hauptgewinn und damit einen Mediengutschein im Wert von 500 Euro. Österreichweit wurden nur drei Schulen ausgezeichnet, die MS Radenthein zählt dazu.

Vom Verzicht zur Reflexion

Ausgangspunkt für die intensive Auseinandersetzung mit digitalen Medien war ein dreiwöchiges Experiment: 106 Schülerinnen und Schüler nahmen am sogenannten „Handyfasten“ teil, 78 davon komplett ohne Smartphone, 28 als Kontrollgruppe. Ziel war es, den eigenen Umgang mit dem Handy zu hinterfragen und Veränderungen im Alltag bewusst wahrzunehmen. Die Jugendlichen hielten ihre Erfahrungen in Tagebüchern fest und berichteten von mehr Zeit im Freien, neuen Hobbys und intensiverem Austausch im persönlichen Gespräch. Auch Verbesserungen bei Schlaf, Konzentration und Stimmung wurden vielfach genannt. Projektleiterin und stellvertretende Schulleiterin Elisabeth Gaberle betont den pädagogischen Ansatz: Es sei darum gegangen, Eigenverantwortung zu fördern und den eigenen Medienkonsum bewusst zu reflektieren. 75 Schüler hielten die drei Wochen vollständig durch und wurden dafür ausgezeichnet.

Das Projekt „Social-Media-Fallen – Nicht mit mir!“ entstand im Rahmen der Digitalen Grundbildung und überzeugte mit alltagstauglichen Tipps für einen sicheren Umgang mit sozialen Medien © KK/Privat

Die im Zuge des Projekts gewonnenen Erkenntnisse flossen direkt in den Unterricht ein. Im Fach Digitale Grundbildung setzten sich die Klassen 3b, 4a und 4b gezielt mit Risiken im Netz auseinander. Daraus entstand das prämierte Videoprojekt, in dem die Schüler alltagstaugliche Tipps für einen sicheren Umgang mit Social Media geben. In kurzen, persönlichen Clips zeigen sie, wie man Online-Fallen erkennt und vermeidet – verständlich aufbereitet und aus ihrer eigenen Lebensrealität heraus. Die Beiträge wurden zu Videos zusammengeschnitten und zunächst beim Tag der offenen Tür präsentiert.

Auszeichnung mit Signalwirkung

Dass das Projekt nun auch auf Bundesebene ausgezeichnet wurde, unterstreicht die Relevanz des Themas. Mehr als 100 Schulen und Institutionen aus ganz Österreich beteiligten sich am Wettbewerb, der im Rahmen des Safer-Internet-Monats von saferinternet.at mit Unterstützung des Bildungsministeriums durchgeführt wurde. Für die MS Radenthein ist die Auszeichnung nicht nur eine Anerkennung, sondern auch Bestätigung eines eingeschlagenen Weges: Jugendliche sollen lernen, digitale Medien bewusst, kritisch und verantwortungsvoll zu nutzen. Die Rückmeldungen zeigen, dass dieser Zugang Wirkung zeigt. Viele Schüler gaben an, ihr Nutzungsverhalten auch nach dem Projekt verändern zu wollen – etwa durch bewussteren Konsum oder den Verzicht auf einzelne Apps.