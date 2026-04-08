Erfolgsautor Marc Elsberg gastierte bereits zum dritten Mal im Rahmen von LiteraturPur in Spittal. Barbara Kreiner, Leiterin der Kulturinitiative, begrüßte ihn im ausverkauften Ahnensaal des Schlosses Porcia. Der Beststellerautor las aus seinem jüngsten Thriller „Eden – Wenn das Sterben beginnt“. Bereits im Vorfeld war das Interesse groß, denn der Autor gilt seit seinem Erfolg mit „Blackout“ als einer der wichtigsten deutschsprachigen Thrillerautoren. Im Mittelpunkt des Abends stand ein Szenario, das erschreckend real wirkt: vor den Augen entsetzter Touristen greift eine Riesenkrake einen Walhai an, während auf der anderen Seite der Welt der Amazonasboden zu Staub zerfällt. Was wie eine Kette unglücklicher Zufälle erscheint, entpuppt sich als globales Alarmsignal – die Natur reagiert auf den menschlichen Einfluss.

Während der Lesung gab der Autor Einblicke in die Entstehung des Romans und erläuterte die wissenschaftliche Grundlage seiner Geschichte mit beeindruckendem Hintergrundwissen. Die Handlung verbindet Umweltkrise, wirtschaftliche Interessen und den Einsatz Künstlicher Intelligenz zu einem hochaktuellen Thriller. Neben dem Autor war es auch die perfekt abgestimmte Musik, die das Publikum begeisterte. Mit bekannten Ohrwürmern sorgte das Ensemble „Sax4Five“ der Musikschule Spittal-Baldramsdorf für schwungvolle Klänge.