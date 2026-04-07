Was als TikTok-Trend um die ganze Welt geht, ist dank Konditor Christoph Hinteregger, der mit seiner Partnerin Karin Bürger die Café-Konditorei Sitzwohl betreibt, auch in Seeboden angekommen. Die sogenannten „Cédric Grolet“-Früchte haben als „hyper-realistische Patisserie-Kunstwerke“ online Bekanntheit erlangt. In zahlreichen Videos werden die Törtchen, die wie echte Früchte aussehen, präsentiert, bewertet und verkostet. Aufgrund der gehobenen Preisklasse – oft um die 25 Euro pro Stück – gelten die süßen Versuchungen als Luxusprodukt. Erhältlich sind unter anderem Mangos, Erdbeeren, Zitronen, Äpfel, Orangen, Himbeeren oder Pfirsiche.

Apfel, Mango und Himbeere sind aktuell erhältlich. An einer Zitronen-Variante wird noch getüftelt © Kk/sitzwohl

Es ist ein Hype, den auch Hinteregger für sich nutzen will: „Kinder und Jugendliche erkennen sofort, welcher Trend da in der Vitrine liegt. Es ist ein neues Angebot, das hoffentlich wieder mehr junge Leute in die Konditoreien lockt, damit sie dort gemütlich ihre Nachmittage verbringen können. Die meisten Erwachsenen sind ebenfalls neugierig und gerne bereit, zu probieren“, schildert Hinteregger, dessen Kinder ihn auf die Idee brachten. „In Wien und Salzburg werden die Früchte bereits angeboten, in Kärnten sind wir mit Sicherheit eine der ersten.“

Die aufwendige Herstellung

Die Produktion ist enorm aufwendig und nimmt zwei bis drei Tage in Anspruch – einen Fruchtkern herstellen, eine Creme zubereiten, Schokoladenmousse mit Ricotta oder Mascarpone verfeinern, Biskuit ausstechen, einfrieren und befüllen. Das Ergebnis wird schließlich in eine speziell präparierte Schokolade getunkt und für die originalgetreue Färbung geairbrushed. „Man sollte sich daran nicht mit einer Gabel versuchen, sondern direkt hineinbeißen. Die Frucht ist gelungen, wenn dabei ein appetitlicher ‚Crunch‘ zu hören ist und die Füllung etwas herausrinnt“, sagt Hinteregger.

Christoph Hinteregger machte bereits mit seiner rot-weiß-roten Österreich-Torte von sich reden © Andrea Steiner

Aktuell bietet er Apfel, Mango und Himbeere an. An einer Zitronen-Variante wird gearbeitet. Die Früchte kosten 7 oder 7,50 Euro. „Die Produktion ist sehr zeitintensiv. Zudem verwenden wir hochwertige Zutaten – wie Mascarpone, Sahne, Schokolade und Früchte – bei denen es aufgrund der Qualität nicht möglich ist, einzusparen. Der Genuss der Früchte ist ein Erlebnis, das ihren Preis definitiv wert ist“, sagt Hinteregger.