Skifahren in vier Oberkärntner Gemeinden mit nur einer Karte? Das geht und zwar in Berg im Drautal, Dellach im Drautal, Greifenburg und Weißensee. Mit dem neuen „Kinder-Ski-(S)pass Drautal-Weißensee“ will man es den Kindern im Alter von sechs bis 14 Jahren ermöglichen, die Lifte in den vier Gemeinden ohne Einschränkung mit einer Saisonkarte zu nutzen. Sie kostet 119 Euro pro Kind.

„Die Stärkung unserer Region funktioniert nur, wenn wir über die Gemeindegrenzen hinausdenken und zusammenarbeiten. Mit dem Kinder-Skipass soll erreicht werden, dass die Kinder schon früh die Vorzüge unserer Region entdecken und den Mehrwert unserer kleinen Skigebiete schätzen lernen“, sind die Bürgermeister und die Verantwortlichen der Skigebiete einer Meinung.

Im Vorverkauf erhältlich

An der Aktion sind folgende Skigebiete beteiligt: der Berger Anger in Berg im Drautal (0,2 Kilometer Piste, ein Übungslift, Schwierigkeitsgrad leicht), der Skilift Rietschach in Dellach (0,4 Kilometer Piste, ein Schlepplift, Schwierigkeitsgrad leicht), der Skilift Bruggen in Greifenburg (0,3 Kilometer Piste, ein Tellerlift, Schwierigkeitsgrad leicht), das Familienskigebiet Emberger Alm in Berg im Drautal (zehn Kilometer Pisten, zwei Schlepplifte, ein Tellerlift und ein Übungslift, Schwierigkeitsgrad leicht, mittel und schwer) sowie das Familienskigebiet Weißensee in der Gemeinde Weißensee (sieben Kilometer Pisten, eine 4-er Sesselbahn, vier Schlepplifte, eigene Trainingspiste, Schwierigkeitsgrad leicht, mittel und schwer).

Die Saisonkarte ist ausschließlich im Vorverkauf bei der Weißensee Bergbahn (Telefon 04713 2269 oder info@weissensee-bergbahn.at) vom 13. bis 21. Dezember von 9 bis 16 Uhr sowie bei der Emberger Alm (Telefon 04712 794 bzw. 796 oder office@embergeralm.info) vom 19. bis 21. Dezember von 9 bis 16 Uhr erhältlich. Bestellungen bei der Emberger Alm sind auch per Mail oder telefonisch möglich.