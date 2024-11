„Kids in den Schnee“ – so lautet jene Initiative, die das Nassfeld und die umliegenden Skigebiete in Weißbriach, Kötschach-Mauthen und am Weißensee gemeinsam mit den örtlichen Bergbahnen, Skischulen, Sporthändlern und den Gemeinden organisiert und abgewickelt. Dabei handelt es sich um einen kostenlosen Winter-Erlebnistag für Schulklassen und Kindergärten aus der Region. Inkludiert sind die An- und Abreise, Skipässe, ein Mittagessen sowie weitere Aktivitäten im Schnee.

Diese Aktion läuft vom 16. bis 20. Dezember am Nassfeld, vom 13. bis 17. Jänner am Weißensee und vom 20. bis 24. Jänner in den Skigebieten Weißbriach und Kötschach-Mauthen. Anmelden ist noch bis zum 22. November durch das Lehrpersonal unter info@nassfeld.at möglich.

Die Kinder erwartet ein buntes Programm © soelle.at

Zahlreiche Angebote für Kinder

Doch nicht nur im Dezember ist das Skigebiet Nassfeld um attraktive Angebote für Kinder bemüht, sondern auch die gesamte Saison über: So erhalten etwa alle Kärntner Schüler im Zeitraum vom 6. Dezember bis zum 21. April vergünstigte Skipässe im Rahmen der Schulskikurse. Dies gilt sowohl für die Sekundarstufe als auch für die Volksschulen. Außerdem findet für Schüler der 3. und 4. Klasse vom 13. bis 17. Jänner ein kostenfreier Skitag statt. Dieses besondere Programm umfasst neben dem Skifahren und Snowboarden auch alternative Aktivitäten.

Vom 16. bis 21. März geht schließlich wieder die „ÖBB S’cool“ Wintersportwoche über die Bühne – ein umfassendes Sportprogramm, das auch Alternativ- und Trendsportarten anbietet und sich an alle Schüler richtet, die Wintersport entdecken möchten. Vom 23. bis 28. März bietet zudem die „Easy“-Wintersportwoche ein breites Angebot, um Schülern den Zugang zu verschiedenen Wintersportarten zu ermöglichen.