Unter dem Motto „Gemeinsam für den Klostergarten“ lud der Kulturverein Klostergarten, geleitet von Ulrike Kofler und Josef Schwaighofer, zu einem Pre-Opening ein. Mit einem Benefiz-Programm, gestaltet von mehr als 25 engagierten Ehrenamtlichen, fand die Veranstaltung großen Anklang und erfüllte das Alte Theaterhaus mit neuem Leben.

Gut besucht waren die Konzertabende, die mit emotionalen und inspirierenden Klängen das Publikum berührten. Kofler und Schauspielerin Gertrud Reiterer-Remenyi entfachten mit ihrer Lesung „KlostergartenLIEBE“, begleitet von Harfenistin Judith Sprenger-Laubreiter, den Zauber der Bühne. Sängerin Monika Peitler verzauberte gemeinsam mit Hans Kofler die Gäste mit den Liebesliedern „An den Mond“, während Bamlak Werner, Valentin Lindner und Andreas Jechtl ihr Konzert „Regentropfen“ mit einem neuen Arrangement des Kärntner Liedes „Is schon still uman See“ gestalteten. Gudrun Schindler, Pianistin und Liedermacherin, entführte das Publikum mit ihrem Programm „Go dance with a tree“ in eine musikalische Traumwelt.

Vorträge und Segnung

Abseits der Konzerte boten die Vorträge Einblicke zu ökologischen und ganzheitlichen Themen. Ökologin Heidi Pirker sprach über „Naturgarten“, während Ilse Zraunig, Gesundheitspädagogin, QiGong als ganzheitliche Gesundheitsmethode vorstellte. Friederike Schmölzer-Jäger beleuchtete die Mal- und Gestaltungstherapie und Botanikerin Marianne Gütler widmete sich dem Thema „Wildblumen im Garten“. Im Baumschnittkurs von Garten-Profi Bernhard Huber und im Blumenbindekurs von Ingrid Neuscheller konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer praktische Fähigkeiten für den eigenen Garten erlernen. Besonders bei Kindern fand die „Märchenzeit“ von Erzählerin Eva Umundum großen Zuspruch.

Den Abschluss des Pre-Openings bildete eine Sonntagsmatinee, bei der die Gäste bei Kaffee und Kuchen und den musikalischen Klängen von Manfred Sadjak den stimmungsvollen Ausklang genossen. Ein Höhepunkt war die Segnung des Klostergartens durch Stiftspfarrer Slawomir Sczulak, der betonte: „Im Garten trifft das Himmlische auf das Irdische Leben.“ Die Veranstaltung ermöglichte durch freiwillige Spenden die finanzielle Unterstützung für den Erhalt des Klostergartens und die Renovierung des Alten Theaterhauses. Der Kulturverein Klostergarten hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Natur- und Kulturraum für künstlerische, kulturelle und zwischenmenschliche Begegnungen zu öffnen und ihn als inspirierenden Ort des Miteinanders sowie des Lernens zu gestalten.