„Ich habe in den 20 Jahren, in denen ich in Millstatt lebe, eine große Liebe zu diesem Garten im historischen Zentrum entwickelt. Dass er einem Parkplatz weichen sollte, hat mich sehr erschüttert“, erzählt Ulrike Kofler, eine gebürtige Lendorferin. Die Liedermacherin und Literatin wollte die Vernichtung und Versiegelung des rund 3000 Quadratmeter großen Klostergartens, auf dem auch ein altes Theaterhaus - das vermutlich Mitte des 19. Jahrhunderts als Stall errichtet wurde - steht, nicht tatenlos hinnehmen.