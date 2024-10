Die historische, rund 600 Jahre alte Linde im Innenhof des Stifts Millstatt ist ein fixer Bestandteil des Stiftsensembles und jeder Stadtführung durch Millstatt. Mit einer Höhe von 22 Metern, einem Stammumfang von 5,62 Metern und einem Kronendurchmesser von 16 Metern beeindruckt der jahrhundertealte Baum mit beachtlichen Maßen. Im Oktober wird die Winterlinde, die im Eigentum der Österreichischen Bundesforste ist, einer umfassenden Baumpflege unterzogen.

„Die Jahrhunderte sind nicht spurlos an dem Baumdenkmal vorübergegangen. Wir setzen daher alles daran, diese eindrucksvolle Zeitzeugin – die Linde soll über 600 Jahre alt sein – zu bewahren. Mit den Maßnahmen wollen wir sicherstellen, dass sie auch in Zukunft in ihrer vollen Pracht erstrahlt“, sagt Antje Güttler, Leiterin des Forstbetriebes Kärnten-Lungau der Österreichischen Bundesforste.

Antje Güttler, Leiterin ÖBf-Forstbetrieb Kärnten-Lungau © KK/ÖBf/Lukas Beck

Sicherheit der Besucher wird sichergestellt

Baumgutachter der Bundesforste überprüfen regelmäßig den Gesundheitszustand, die Standfestigkeit und Fäulnisentwicklung. Die heftigen Stürme in den vergangenen Monaten haben der Linde zugesetzt. Um Gefahren durch herabstürzende Äste zu minimieren, müssen Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Voraussichtlich werden diese am Mittwoch, dem 23. Oktober stattfinden. Aus Sicherheitsgründen werden an diesem Tag der Weg über den Stiftshof sowie die Zugänge zum Museum, zum Kreuzgang und zu allen Ausstellungsräumen gesperrt sein.