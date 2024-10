Seit Tagen dreht sich in Villach alles um die Tanzsportart Hip-Hop: Am 26. Oktober findet in der Draustadt die „Hip-Hop und Drum and Bass Night“ statt, die junge Künstler ins Rampenlicht rückt. Aus privaten Gründen ist jedoch ein ganz Großer der Szene nicht mit dabei: nämlich der Oberkärntner und gebürtige Rumäne Vasilica Iancu (38), besser bekannt als „EL Vasi“. Schon als kleiner Junge war er von Akrobatik fasziniert, wie er erzählt: „Ich saß stundenlang vor dem Fernseher und schaute mir Tanzserien und -filme an und wollte unbedingt lernen, wie man einen Backflip, also einen Rückwärtssalto, macht.“