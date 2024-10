Die Endergebnisse der Vorzugsstimmen bei der Nationalratswahl liegen nun vor. Schaut man sich die Liste der Oberkärntner Politiker an, hat FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer mit 3920 Vorzugsstimmen klar die Nase vorne. Er trat im Wahlkreis Kärnten West an vierter Stelle an. Die FPÖ-Spitzenkandidatin des Wahlkreises West, Tina Berger, legte als Neo-Politikerin mit 2799 Vorzugsstimmen einen Senkrechtstart hin. ÖVP-Urgestein und Nationalratsabgeordneter Gabriel Obernosterer, der im Wahlkreis West auf Platz 3 gelistet war, kam auf 2645 Vorzugsstimmen.

Erwin Angerer Landesparteiobmann der FPÖ in Kärnten © Helmuth Weichselbraun

Tina Berger (FPÖ) erreichte 2799 Vorzugsstimmen © KK/FPÖ

Zu den Spitzenreitern zählen auch Landtagsabgeordneter, Stadtrat Christoph Staudacher (FPÖ) mit 2378 Stimmen im Wahlkreis West. Die seit Juni amtierende Hermagorer FPÖ-Bezirksparteiobfrau Barbara Plunger erreichte 1538 Stimmen. Bürgermeister Martin Lackner und Wahlkreis-Spitzenkandidat der ÖVP, räumte 1569 Vorzugsstimmen ab, zweitbestes ÖVP-Ergebnis fuhr Bürgermeisterin Karoline Turnscheck (Weißensee) mit 217 Stimmen ein.

Bei der SPÖ schnitt Schober Philipp, Spitzenkandidat im Wahlkreis, mit 1115 Stimmen am stärksten ab, hinter ihm lag die Spittaler Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger mit 393 Stimmen.

Dorothea Gmeiner-Jahn, Wahlkreis-Spitzenkandidatin der Grünen, erhielt 242 Vorzugsstimmen, gefolgt von Karlheinz Gigler mit 86. Bei den Neos kann der einzige Wahlkreis-Kandidat Ludwig Gasser mit 854 Stimmen für sich verbuchen und für die KPÖ holte Hannah Brunner aus Spittal 185 Stimmen.