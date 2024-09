Von Normalität ist in Baldramsdorf noch lange nicht die Rede. Ende August zog ein heftiges Unwetter über die Oberkärntner Gemeinde hinweg. Muren gingen ab, die Bevölkerung wurde aufgefordert, in den Häusern zu bleiben und die Baldramsdorfer Landesstraße L5 musste gesperrt werden. Besonders angespannt war die Lage im Bereich Schwaig, wo der Schwaigerbach über die Ufer trat. Noch am selben Abend wurde die Zivilschutzwarnung ausgerufen. Knapp zwei Wochen später laufen die Aufräumarbeiten nach wie vor auf Hochtouren: Bäche werden geräumt, Auffangbecken geleert und tonnenweise Schutt abtransportiert. Man komme sehr gut voran, es gebe allerdings noch einiges zu tun, gibt Bürgermeister Friedrich Paulitsch ein Lage-Update.