Die SPÖ-Mandatare Andreas Unterrieder und Roland Mathiesl nahmen am Dienstag an der von der Wirtschaftskammer Spittal initiierten Maßnahmenkonferenz zur Belebung der Innenstadt teil. Sie möchten nachdrücklich darauf hinweisen, dass sie in der Diskussion auf die angespannte Situation der Gemeindefinanzen und den Umstand, dass die Finanzierung von Maßnahmen nicht nur aus öffentlichen Geldern kommen kann, hingewiesen haben. Die Aussage, dass einzelne oder alle Maßnahmen nicht umsetzbar wären, habe es weder von den beiden SPÖ-Gemeindepolitikern noch vom anwesenden Ersatzgemeinderat Hermann Bärntatz (Neos) gegeben.

„Straßenvereine“ und „Stadtkoordinator“

„Mir war es in der von allen Teilnehmenden wertschätzend geführten Diskussion wichtig, auch bereits umgesetzte Maßnahmen zur Innenstadtbelebung darzustellen. So konnten unter SPÖ-Führung in der vergangenen Periode viele Wohnbauprojekte in der Innenstadt realisiert werden“, sagte Unterrieder. Auch wurde, laut Unterrieder, in der Vorperiode ein professionell begleiteter Positionierungsprozess mit Beteiligung der Wirtschaftstreibenden durchgeführt, um Maßnahmen für die Innenstadt zu erarbeiten. Die Bildung von „Straßenvereinen“ und die Installierung eines „Stadtkoordinators“, beziehungsweise Kümmerers, waren Maßnahmen aus diesem Prozess. „Leider konnte aufgrund der Pandemie vieles nicht weiterbearbeitet werden. Beim Thema Stadtkümmerer habe ich auch auf die Schwierigkeit hingewiesen eine geeignete Person für diese Aufgabe zu finden, da viele Hoffnungen der Anwesenden in diese Position projiziert werden“, resümierte Unterrieder.