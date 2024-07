Aufatmen herrscht bei den Bewohnern der Innerkrems: Seit dem schweren Unwetter Sonntagnacht hatten sie keine telefonische Verbindung mehr. Mittwochabend konnte diese wieder hergestellt werden. Festnetz, Mobilfunk und Internet funktionieren wieder. Von Montag bis Mittwoch sind die Bewohner in die mehrere Kilometer weit entfernte Ortschaft Bundschuh im Lungau gefahren, um die wichtigsten Anrufe zu erledigen.

Die Innerkremser Landesstraße (L 19) ist an 28 Stellen verlegt, vermurt oder stark beschädigt. Örtliche Unternehmen arbeiten sich mit schwerem Gerät unter Anleitung der Straßenbauabteilung des Landes auf dem rund neun Kilometer langen Straßenabschnitt von außen nach innen Stück für Stück vor. Eine provisorische Befahrbarkeit dürfte in drei Wochen wieder möglich sein.

Hoteliers, Gastwirte und die Sportschule Schiffer, die einen Hochseilpark betreibt, machen ihre Gäste und Kunden via soziale Medien darauf aufmerksam, dass die Zufahrt nach Innerkrems nur über die Thomathaler Landesstraße (L267) von der Lungauer Seite aus möglich ist. Denn auch die Zufahrt über die Nockalmstraße ist vorübergehend nicht möglich, weil sie im Bereich der Mautstelle in Innerkrems meterhoch von einer Mure verschüttet wurde.

Stornowelle von Motorradfahrern

Die Nockalmstraße ist für viele Betriebe zentraler Frequenzbringer im Sommer. Christina Frühauf vom Hotel Zirbenhof klagt über eine Stornowelle: „Im Sommer haben wir überwiegend Motorradfahrer, welche die Nockalmstraße befahren und für eine Nacht buchen. Sie fallen in den kommenden Wochen alle weg.“ In ihrem 60-Betten-Betrieb beschäftigt sie sechs Mitarbeiter, die Hälfte davon wurde bis Ende Juli in den Urlaub geschickt.

Eine meterhohe Mure ist im Bereich der Mautstelle Innerkrems macht ein Durchkommen auf der Nockalmstraße unmöglich © Grohag

Bernhard Moritz, der mit seiner Familie den Gasthof Raufner betreibt, sieht es nüchtern: „Uns steht ein schwieriger Sommer bevor. Ich hoffe, dass uns wenigsten die Stammgäste die Treue halten werden. Stornierungen von Motorradfahrern haben wir ebenfalls erhalten.“ Nachdem der Skibetrieb im Winter eingestellt wurde, sei es gelungen, mit alternativen Angeboten, wieder eine zufriedenstellende Wintersaison auf die Beine zu stellen. „Wir haben gehofft, dass es mit der Eröffnung des neuen Kinder Bike Parks, auch im Sommer aufwärts gehen wird. Doch das werden wir um ein Jahr verschieben müssen“, schildert Moritz, der dennoch erleichtert ist, dass am Sonntag nicht der Heiligenbach über die Ufer getreten ist.

Auf der stark beschädigten L 19 wird bereits mit Hochdruck gearbeitet © KK/Straßenbauabteilung des Landes Kärnten

Seitens des Familien-Hotels Berghof spricht man ebenfalls von vielen Stornierungen. Auch hier lebt man im Sommer von den Motorradfahrern und den Nockalm-Straßen-Ausflugsgästen. Damit die Mitarbeiter nicht den täglichen Umweg über die Salzburger Seite nehmen müssen, arbeiten sie nun drei oder vier geblockt. Ihnen wurden vorübergehend Zimmer zur Verfügung gestellt.

Christian Frühauf, vom Alm-Resort Frühauf, Vizebürgermeister von Krems und Obmann des Tourismusverbandes, war bisher noch für keine telefonische Stellungnahme erreichbar.