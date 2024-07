Am Mittwoch erstattete eine Frau aus Niederösterreich die Verlustanzeige der Handtasche ihrer Tochter im Ortgebiet von Hermagor. In der Handtasche befanden sich neben anderen Wertgegenständen und Bankkarten auch das Mobiltelefon der Tochter. Über den Ortungsdienst des Betriebssystems konnte das Handy an mehreren Standorten in Hermagor und schließlich in unmittelbarer Umgebung der Polizeiinspektion Hermagor geortet werden.

Diebin rückte Gegenstände heraus

Bei der Nachschau entdeckten die Polizeibeamten einen weißen Kastenwagen mit deutschem Kennzeichen, vorerst ohne Lenker, auf einem Parkplatz. Kurze Zeit später näherte sich eine 25 Jahre alte Frau dem Fahrzeug. Auf den Sachverhalt angesprochen, gab sie schließlich zu, die Tasche gefunden und den Inhalt an sich genommen zu haben. Das Handy entsorgte sie im Gössering-Fluss. Die 25-jährige rumänische Frau gab die Gegenstände schließlich heraus und wird nun zur Anzeige gebracht.