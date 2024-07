Nach gut einjähriger Bauzeit heißt es für die ersten drei Chalets der Familie Fender Endspurt. Die auf der Sonnalm Stubeck errichteten Ferienhäuser mit jeweils 210 Quadratmetern, werden ab Ende August vermietet. Aktuell wird den Häusern und den Außenanlagen der Feinschliff verpasst. Erwin Fender-Haselberger und Ehefrau Cornelia Fender haben ihr Vier-Stern-Superior-Hotel „Schöne Aussicht“ in Hochsölden verkauft und wollen sich nun mit ihren Töchtern Lena und Emely Fender am Fuße des Stubecks in Gmünd touristisch verwirklichen. „Der Wunsch, einen Familienurlaub in Form einer kompletten Auszeit, inmitten der Natur zu verbringen, ist bei meinen ehemaligen Hotelgästen von Jahr zu Jahr stärker geworden“, sagt Fender-Haselberger.