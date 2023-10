Am Nationalfeiertag fand eine Informations- und Dialogveranstaltung des neuen Vereins „Lebenswertes Stubeck“ statt. Er informierte über seine Ziele, gab Informationen zu laufenden Großprojekten und diskutierte das Entwicklungskonzept 2024. Die rund 30 Teilnehmer konnten ihre Anliegen vorbringen. Die Obfrau Sara Auer zeigte sich erfreut über die hohe Teilnehmerzahl – darunter waren auch Landwirte und Hüttenbesitzer. Bereits in ihrer Kindheit zog es Auer, eine gebürtige Salzburgerin, mit ihren Eltern immer wieder in die Region. Seit 1983 ist die Familie im Besitz einer Hütte am Stubeck und in Kärnten fest verwurzelt.