Ab sofort wird für die Frido Kordon Hütte ein neuer Pächter gesucht

Die Wirtsfamilie Krabath löste nach fünf Jahren den Pachtvertrag mit dem Alpenverein auf. Nun wird für die Hütte in 1649 Metern Seehöhe am Fuße des Stubecks in Gmünd ein neuer Betreiber gesucht.