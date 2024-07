Es war an seinem 50. Geburtstag Anfang Juli, als Gerfried Altersberger beschloss, seinen Traum von der Selbstständigkeit in die Tat umzusetzen. „Schon immer hatte ich den Wunsch, meine eigenen Ideen und Visionen im Bauwesen zu verwirklichen, jetzt fühlte ich mich dafür bereit“, sagt der Oberkärntner, der sich intensiv auf die Gründung von „FSG Bau“ vorbereitete. „Es war mir wichtig, ein Unternehmen zu schaffen, das für Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit steht. Deshalb auch der Name ‚FSG Bau‘, der für „Fachlich Sauberes Gewerk“ steht“, erklärt Altersberger, der über viel Erfahrung in der Baubranche verfügt.