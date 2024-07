Mit leistungsstarken „Event-Beamern“, „Airscreen“-Leinwänden und weitreichenden Funkkopfhörern kann das „Silent Cinema“ in verschiedenen Locations von urbanen Zentren bis hin zu hohen Berggipfeln umgesetzt werden. Im Rahmen von Österreichs größter Sommerkino-Tour machte das „stumme Kino“ erneut in Spittal Halt. Das Stadtmarketing lud in den zu einem Freiluft-Kino umfunktionierten Stadtpark.

Zahlreiche Besucher des ausverkauften Events sahen sich gemeinsam die Tragikomödie „Ziemlich beste Freunde“ an. Die Besonderheit am „Silent Cinema“ ist, dass die Kinobesucher mit Kopfhörern ausgestattet einen individuellen Klang erleben können. Mit gemütlichen Liegestühlen und Blick auf den Springbrunnen ging das Freiluft-Kinoerlebnis unter den Sternen über die Bühne. Das Schlosscafé versorgte das Publikum mit Snacks und erfrischenden Getränken.