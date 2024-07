Erst im November vergangenen Jahres eröffnete Tono Soravia am Spittelberg in Wien das „Collina am Berg“. Dem gemütlichen Restaurant im modernen Jagdhaus-Ambiente in der Bundeshauptstadt folgte nun das „Collina am See“. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein neues Restaurant, sondern um einen Food Truck im Retrostyle, der am Südufer des Millstätter Sees durstige und hungrige Radler willkommen heißt.