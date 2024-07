Einen Morgen mit Blick auf den Millstätter See zu beginnen, so geht Sommer. Die Charlys See-Lounge in Döbriach (Stadtgemeinde Radenthein) bietet nicht nur ein großartiges Ambiente mit Seeblick, hier kann man auch gerne mit den Füßen im warmen, flachen Wasser planschen. Um das Vergnügen zu vervollständigen bietet Angelika Jörgl-Lassnig (Charlys Restraurant) ihren Gästen täglich, außer mittwochs, ein köstliches Frühstück an. Von 9 bis 12 Uhr kann so gemütlich der Tag begonnen werden, ab 12 Uhr gibt es eine Bistrokarte mit großer Auswahl an Snacks.