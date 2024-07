Das süße Fundament für den bekannten Familienbetrieb Hassler in Berg im Drautal, legten Annemarie und Johann Hassler im Jahr 1965: Sie gründeten das Café Hassler, das inzwischen seit Jahrzehnten für hausgemachtes Eis sowie Kuchen und Torten aus eigener Produktion steht. Am 1. Juli übernahm Armin Hassler von seinem Vater Hannes den Betrieb, den er mit Gattin Elisabeth in eine neue Ära führen wird. „Es ist heutzutage wirklich nicht selbstverständlich, dass man für einen Gastronomiebetrieb einen Nachfolger und noch dazu aus den eigenen Reihen, findet“, freuen sich Christa und Hannes Hassler, dass ihr jüngster Sohn, der ein leidenschaftlicher Koch ist, die Familientradition weiterführen wird.

Die Weichen für die Übernahme wurden in der Familie schon vor einigen Jahren gestellt: Nachdem der ältere Sohn Johannes, der Trainer der Schweizer Ski-Nationalmannschaft ist, sich für eine sportliche Karriere entschied, ergab es sich gut, dass Armin seine Zukunft in der Gastronomie sah. Er besuchte die Hotelfachschule in Bad Hofgastein, ist ausgebildeter Hotelkaufmann und Koch. Seine Leidenschaft für saisonale und regionale Produkte perfektionierte er unter anderem bei Benjamin Parth, Fünf-Hauben-Koch in Ischgl und bei Hannes Müller (Vier Hauben) am Weißensee. So wurde aus der ehemaligen Café-Konditorei ein Á-la-carte-Restaurant, ein Café und eine Pension mit 26 Gästebetten.

Restaurant, Café und Pension Hassler © Andrea Steiner

15 Eissorten, Slow Food-Schnecken und Kärntner Weine

Nachdem Vater Hannes, der kürzlich den 60. Geburtstag feierte, auch als Konditormeister in den (Un-) Ruhestand ging, gibt es offiziell keine Konditorei mehr, wohl aber Erzeugnisse aus der eigenen Backstube. „Ich produziere nach wie vor zirka 15 Eissorten, die wir für unsere 40 verschiedenen Eisbecher verwenden. Und ich backe Kuchen und Torten für unsere Haus- und Caféhaus-Gäste“, erklärt der Seniorchef, der geringfügig im Betrieb weiter mitarbeiten wird. Unverzichtbar für das Familienunternehmen sind die Frauen der Hassler-Männer: Mutter Christa ist die gute Seele des Betriebs, ihren aufmerksamen Augen entgeht nichts. Gattin Elisabeth, eine ausgebildete Sommelière, hat das Service im Restaurant, das mit vier Slow Food-Schnecken ausgezeichnet ist, über.

Bei ihrer Weinauswahl setzt die gebürtige Tirolerin ausschließlich auf österreichische Tropfen, auf der Karte finden sich auch Kärntner Weine (Weinhof Ritter, Lavanttal). Besonders beliebt ist bei den Gästen der Familie Hassler der Feier- und Seminarraum im Erdgeschoss des Unternehmens. Hier finden Familien- und Firmenfeiern für bis zu 60 Personen statt, ein großer Kinderspielplatz mit Garten inklusive.