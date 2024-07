An drei Tagen besuchen Evelyn und Markus Pichler – zwei Freiwilligenkoordinatoren vom Roten Kreuz Spittal und Gmünd – im Juni und Juli das Kinderzentrum in Fischertratten. Sie wurden in der lila, orangen, roten, grünen, blauen, gelben und beigen Gruppe voller Freude und Neugier erwartet. Die Kinder verfolgten die Ausführungen aufmerksam. Auf dem Programm stand eine Einführung über das Rote Kreuz, eine Information über die Notrufnummern unter dem Motto „Was passiert, wenn ich 144 anrufe?“ und eine Erklärung über das richtige Verhalten, wenn ein Einsatzfahrzeug ankommt.

Zudem lernten die Kinder wie man Verbände anlegt, Einmalhandschuhe anzieht, Pflaster zuschneidet und Fieber und Blutdruck misst. Zudem wurde ihnen erklärt, was Sanitäter mit einem Stethoskop und einer Augenlampe machen. Der Höhepunkt der Vorstellung war für die kleinsten Helfer jedoch die Präsentation des Rettungswagens. Sie konnten mit der Fahrtrage und dem Tragstuhl fahren, in dem Auto sitzen und funken. Auch Kindergartenleiterin Ines Eigner und die anwesenden Elementarpädagoginnen verfolgten die Vorstellung interessiert.