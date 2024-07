Am Montag gegen 5.15 Uhr lenkte ein 47-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal auf der Katschberg Bundesstraße (B99) seinen PKW von Spittal kommend in Fahrtrichtung Seeboden. Zu selben Zeitpunkt fuhr ein 32-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Spittal, mit seinem PKW in die entgegengesetzte Richtung. Aus derzeit noch unbekannter Ursache geriet der 32-Jährige anscheinend immer weiter auf die Gegenfahrbahn, sodass der 47-Jährige nach rechts ausweichen musste und die Leitschiene touchierte. Der 32-Jährige kollidierte daraufhin mit der vorderen linken Fahrzeugseite die hintere linke Fahrzeugseite des 47-Jährigen und daraufhin auch mit der Leitschiene.

Beide Fahrzeuge schwer beschädigt

Der 47-jährige Fahrzeuglenker wurden unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Krankenhaus Spittal verbracht. Der 32-jährige Lenker begab sich selbstständig zur ärztlichen Untersuchung. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Verkehrsunfall stark beschädigt. Im Einsatz stand neben den Beamten der Polizeiinspektion Spittal auch die Freiwillige Feuerwehr Spittal.