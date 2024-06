Neue Schautafeln in Tscherniheim lassen den Wanderer in die Geschichte der von 1624 bis 1879 betriebenen Glashütte und ihres berühmten blauen Waldglases eintauchen. Die Tafeln wurden im Zuge des Naturparkfestes in Tscherniheim der Bestimmung übergeben. Nachdrücklich kündet der vor zehn Jahren freigelegte Schmelzofen mit fünf Feuerstellen vom der einzigen Glasproduktion Kärntens. Es ist der letzte Ofen, der bis zur Aufgabe 1879 noch in Betrieb war. Die beiden Archäologen Claus Vetterling und Kurt Karpf warfen interessante Blicke in die damalige Welt der Glasbläser.