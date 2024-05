Wieder haben unbekannte Trickdiebe zugeschlagen und reiche Beute gemacht: Zwischen 1. und 8. Mai wurde ein Mann (54) aus dem Bezirk Spittal per SMS von seinem vermeintlichen Sohn kontaktiert. Dieser gaukelte ihm vor, dass er ein neues Handy habe und der 54-Jährige solle ihm auf die neue Nummer eine Nachricht per Massengerdienst schreiben. Unter Vorspiegelung einer finanziellen Notlage wurde der Oberkärntner dazu gedrängt, insgesamt drei Überweisungen in der Höhe von mehreren tausend Euro zu tätigen. Erst als der richtige Sohn am Mittwoch, dem 8. Mai, nach Hause kam, bemerkte der Mann, dass er Betrügern zum Opfer gefallen war, er erstattete Anzeige.