Bereits am vergangenen Freitagabends hielt ein Lenker (43) aus dem Bezirk St. Veit/Glan seinen Pkw in Friesach bei einer Fußgängergruppe an. Dabei gab sich der Mann gegenüber den vier Passanten, im Alter zwischen 22 und 23 Jahren, als Polizist aus. Der Mann verlangte von ihnen die Ausweise, die ihm auch übergeben wurden. In weiterer Folge fotografierte der Sohn des Lenkers, der im Fahrzeug mitfuhr, die Ausweise.

Anschließend händigte der Lenker die Ausweise wieder aus, gab gegenüber den Fußgängern an, dass es sich bei der Kontrolle nur um einen Spaß gehandelt habe und fuhr weiter. Der 43-Jährige konnte von Polizeibeamten kurze Zeit später zu Hause angetroffen werden. Ein Alkotest beim Mann ergab eine leichte Alkoholisierung. Der falsche Polizist wird nach Abschluss der Erhebungen angezeigt.