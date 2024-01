Einen seltsamen und dreisten Betrugsversuch meldet die Polizei in Kärnten: Am Freitagabend läutete ein unbekannter Mann an einer Wohnungstüre in einem Mehrparteienhaus in Velden. Die 27-jährige Bewohnerin öffnete die Türe. Der Mann war in Zivilkleidung und sagte, dass er Polizist sei. „Er fuchtelte mit einem Zettel herum, und forderte die Frau auf, eine Strafe von 1200 Euro für das Auto zu bezahlen“, heißt es von der Polizei. Als die verwunderte Frau den Zettel fotografieren wollte, sagte der Möchte-Gern-Polizist, dass sie das nicht dürfe. Dann ist er gegangen. Schaden entstand keiner. „Wie der Mann ins versperrte Stiegenhaus des Mehrparteienhauses gelangte, ist nicht bekannt“, berichtete die Polizei.

Personenbeschreibung

Die Frau konnte den Täter beschreiben. Er ist etwa 50 bis 55 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß und von mittlerer Statur. Er habe ein rundes Gesicht, eine weiße Stoppelglatze und eine größere Nase. Der falsche Zivilpolizist trug eine schwarze eckige Brille, eine schwarze lange leichte Winterjacke und Jeans. Er spricht gut Deutsch ohne Akzent. Die Polizei bittet um Hinweis an die nächste Polizeidienststelle.