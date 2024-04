Werbung machen und das auf süße Art und Weise? Dass das geht, zeigt der Verein Weltladen. Bereits vor zwei Jahren wurde mit der Plakatkampagne „I bike Spittal“ die wohl umweltfreundlichste Mobilität beworben. Seitdem wurde das Radfahren durch einige Radspuren in der Innenstadt deutlich attraktiver und bei vielen immer beliebter.

Beim test:fest am Freitag im Stadtpark kann die Schokolade gewonnen werden © KK/Privat

70 Gramm Butterkaramel

Am Freitag, dem 19. April, geht diese Aktion in die Verlängerung: Im Spittaler Stadtpark dreht sich anlässlich des „test:fests“ alles um die Themen umweltfreundliche Mobilität, Nachhaltigkeit und Umwelt. Dafür hat der Verein Weltladen in Zusammenarbeit mit der Radlobby und der Stadt Spittal eine eigene Zotter-Schokolade mit dem Logo „I bike Spittal – Radfahren in aller Munde“ entworfen. „Damit wollen wir Werbung fürs Radfahren in Spittal machen. Es handelt sich dabei um eine alkoholfreie, handgeschöpfte und 70 Gramm wiegende Tafel der Sorte Butterkaramel, die vier Euro kostet“, informiert Vereins-Obfrau Sylvia Auer. Die limitierte Köstlichkeit gibt es unter anderem beim „test:fest“ zu gewinnen. Außerdem ist sie ab sofort im Weltladen in der Bahnhofstraße erhältlich.