Reges Treiben herrscht in der Spittaler Innenstadt und vor dem Rathausplatz. Der strahlend blaue Himmel und die frühlingshaften Temperaturen lockten dieser Tage auch den Letzten vor die Haustüre ins Freie. Die Sonnenbrille in der einen und den Cappuccino oder einen fruchtigen Spritzer in der anderen Hand – so genießen viele Spittaler die sonnigen Frühlingstage an ihrem Wochenende am liebsten. Die Gastgärten der Bars, Cafés und Restaurants sind voll, für die Kellner gibt es einiges zu tun.