Der ARBÖ Kärnten Radmarathon startet am 2. Juni in Bad Kleinkirchheim in seine zwölfte Saison. Der Teambewerb wird heuer noch attraktiver gestaltet, um das Miteinander im Sport hervorzuheben. Im Teambewerb geht es darum, gemeinsam viele Kilometer zu machen, bei gleichem Kilometerstand liegt jenes Team vorne, das das älteste Mitglied in seinen Reihen hat. Norbert Unterköfler, Obmann des Radclubs Feld am See als Veranstalter: „Speziell für Unternehmen ist dieser Bewerb die perfekte Möglichkeit für Teambuilding-Aktivitäten.” Mit drei Euro pro Teambewerb-Teilnehmer wird die ORF-Aktion „Licht ins Dunkel” unterstützt.

Für den bekannten Radmarathon haben sich bereits knapp 400 Biker aus zwölf Nationen angemeldet. „Der Andrang auf die 500 Startplätze ist heuer rekordverdächtig“, heißt es vom Veranstalter. Auf den insgesamt 106 Kilometern wird die Nockalmstraße eradelt. Im Vorfeld des ARBÖ Kärnten Radmarathons wird am 1. Juni die „Nockbike MTB Trophy“, die im Vorjahr ihre Premiere feierte, ausgetragen. Am Kirchenplatz in Feld am See beginnt der Biketag ab 11 Uhr mit Musik, einem bunten Rahmenprogramm und Startnummernausgabe. Rennstart ist um 13 Uhr.

Flow-Trail Bad Kleinkirchheim © Mathias Prägant/MBN Tourismus

Das 20 Kilometer lange Genuss-Rennen führt auf Naturtrails von Feld am See hinauf auf die Feldpannalm und weiter Richtung Maibrunnhütte, wo das Downhill-Vergnügen auf Europas längsten Flow Country Trail zum Highlight wird. Im Zielbereich bei der Kaiserburg Talstation in Bad Kleinkirchheim werden ab 16 Uhr die Sieger gefeiert. Über Medaillen freuen sich hier nicht die Schnellsten, sondern jene, die bei der Zeitmessung dem errechneten Mittelwert am nächsten kommen.