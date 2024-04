Ungewöhnlich warm und sonnig – Der Frühling hat in Kärnten längst ein Ausrufezeichen gesetzt und Einzug gehalten. Früher als sonst starteten deshalb die ersten Oberkärntner Eisdielen in das heurige Jahr. Weil die Teuerung auch vor ihnen nicht Halt macht, müssen Eis-Liebhaber teils etwas tiefer in die Tasche greifen. Miete, Strom und Lebensmittel lassen die Preise ansteigen.