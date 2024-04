„Es läuft bisher alles nach Plan und auch das Wetter spielt heute wieder mit“, gibt Sebastian Jury, Werkstättenleiter und Leiter Schneeräumung GROHAG, einen aktuellen Einblick in die Schneeräumungen auf der Großglockner Hochalpenstraße. Seit Montag kämpfen sich Mensch und Maschinen durch die gewaltigen Schneemassen. Auf der Nordrampe habe man es bereits bis in den Bereich des Oberen Nassfeldes geschafft. Auf der Südseite befinde an sich im Bereich des Wallackhauses.

Video zur Verfügung gestellt von Ingrid Wallner von Weyland Steiner Handwerks- und Industriebedarf.

Arbeiten wegen Wind und Schnee abgebrochen

Dort mussten am Mittwoch die Räumungsarbeiten allerdings abgebrochen werden. Jury: „Die Trupps mussten sich wegen Neuschnees und starkem Wind zurückziehen, weil es zu gefährlich wurde. Heute (Anm. Donnerstag) konnten sie ihre Arbeit wieder aufnehmen, allerdings haben wir gut 200 bis 300 Höhenmeter weiter unter wieder starten müssen.“

Wann der Durchstich erfolge, könne Jury zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. „Nächste Woche soll ein Kaltwettereinbruch auf uns zukommen, bedeutet, dass es hier bei uns wieder schneiden wird. Also mal sehen“, sagt er.