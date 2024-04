Die Seebodener müssen aktuell auf einen Nahversorger verzichten. Die Billa-Filiale an der Hauptstraße 125 ist wegen Generalsanierung noch bis 15. Mai geschlossen. Laut Rewe-Konzern wird der Supermarkt klimafit gestaltet. „Im Sinne der Nachhaltigkeit wird künftig in dieser Filiale einhundert Prozent der thermischen Energie wieder nutzbar gemacht, die neuen Wandkühlmöbel werden mittels Türen energieeffizienter und auch durch die neue LED-Beleuchtung können in Zukunft die Energiekosten reduziert werden“, heißt es.