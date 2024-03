Die Buchhaltung erledigen, währenddessen Telefonate annehmen und Reservierungen abwickeln, das Frühstück für die Gäste vorbereiten und die Blumen rund ums Haus gießen – so sieht ein typischer Arbeitstag für Margot Staats aus. Die 89-Jährige ist alleine — lediglich für das Putzen von zehn Zimmern und einem Apartment nimmt sie Unterstützung in Anspruch — für einen reibungslosen Ablauf in ihrem Gästehaus in Obervellach verantwortlich.