Erstaunlich, wie sich ihre Lebenswege ähneln: Von klein auf haben sich Helmut Weinhandl und Florian Palier in die Gitarre vernarrt und bezeichnen sich selbst als „Gitarrenfreaks“. Deshalb haben sie auch von klein auf das Instrument gelernt. Letzterer hatte zudem einen Profigitarristen als Vater. Dann haben sie ihr Spiel perfektioniert: Weinhandl als gebürtiger Steirer an der Kunstuniversität Graz (KUG), Palier als gebürtiger Burgenländer ebenfalls in Graz aber ab dem 17. Lebensjahr am Kärntner Landeskonservatorium. Und dann wurde beide Professoren für klassische Gitarre in Klagenfurt an der Gustav Mahler Privat Universität (GMPU). Weinhandl, mittlerweile 56 Jahre alt, seit 2000, der 36-jährige Palier seit zwei Jahren. Nun liegt also beider Lebensmittelpunkt in Kärnten. Beide sind verheiratet, Weinhandl hat zwei Kinder.