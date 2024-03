Das Frühlingskonzert des Musikvereins Trachtenkapelle Molzbichl am Samstag erwies sich als ein unvergessliches Erlebnis. Den Auftakt bildete die Bläserklasse der Volksschule Molzbichl unter der Leitung von Hans Brunner, gefolgt von einer beeindruckenden Darbietung des Jugendblasorchester. Den restlichen Abend gestaltet das große Orchester unter der Leitung von Christoph Michelitsch. Herausragende Soli wie das einfühlsame „Largo“ aus der Symphonie „Aus der neuen Welt“, gespielt von Anna-Maria Unterrieder am Englischhorn und das mitreißende „Adagio from Concierto de Aranjuez“ interpretiert von Obmann Hermann Hoffmann, sorgten für Gänsehautmomente.

Hans Brunner, Christoph Michelitsch, Ines Kofler, Anna-Maria Unterrieder und Hermann Hoffmann mit jungen Musikern der Bläserklasse © KK/TK Molzbichl

Gesangseinlagen von Ines Kofler und Anna-Maria Unterrieder sowie die mitreißenden Klänge des „Danzon No.2“ entführten das Publikum in verschiedene musikalische Welten. Märsche und bekannte Filmmusik rundeten das Programm ab. Neben den musikalischen Höhepunkten wurden verdiente Mitglieder geehrt. Alois Michelitsch erhielt für seine 40-jährige Tätigkeit als Stabführer den Tambourstock überreicht. Stefan Görtschacher wurde für seine zehnjährige Funktionärstätigkeit mit dem Verdienstkreuz in Bronze ausgezeichnet, überreicht durch den Bezirksstabführer Johannes Köstner.