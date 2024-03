Große Aufregung Samstagvormittag in Karlsdorf bei Lieserhofen, Gemeinde Seeboden! Katze „Nikita“ war auf einem Baum gefangen - und das in mehr als 20 Metern Höhe. Bereits am Vortag wurde das Tier beobachtet, am Samstagmorgen alarmierten besorgte Eltern dann die Feuerwehr. Denn das verängstigte Tier konnte sich weder vor- noch zurückbewegen. Zudem war „Nikita“ bereits völlig durchnässt. „Aufgrund der großen Höhe konnte die Rettung nur mit der Drehleiter der FF Spittal durchgeführt werden“, so Walter Egger, Pressebeauftragter der Wehr. Auch die Feuerwehr Lieserhofen stand im Einsatz.

Gruppenkommandant Lucas Weger konnte „Nikita“ schließlich unverletzt der Familie übergeben. Die Kinder Mailin, Nike und Raphael sind überglücklich.