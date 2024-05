Das verlängerte Wochenende rund um Christi Himmelfahrt, den 9. Mai, wird wieder zu einem verstärkten Reiseaufkommen führen. Die ÖBB reagieren darauf und stocken auf der Süd- wie auf der Weststrecke die Sitzplätze auf. Mit 14 zusätzlichen Zugverbindungen werden die Sitzplätze um 4860 aufgestockt.

Die ÖBB empfehlen besonders an den stärksten Reisetagen einen Sitzplatz zu reservieren. „Reservierungen sind unter shop.oebbtickets.at, in der ÖBB-App, am ÖBB-Ticketschalter und beim ÖBB-Kund:innenservice unter der Telefonnummer 05-1717 ab drei Euro erhältlich“, heißt es in einer Aussendung.

Das sind die zusätzlichen Zugverbindungen rund um Christi Himmelfahrt auf der Südstrecke:

Mittwoch, 08.05.2024:

D 14006 von Villach Hbf – Wien Hbf (ab 10.13 / an 14.50)

D 14003 von Wien Hbf – Villach Hbf (ab 16.20 / an 21.00)

Donnerstag, 09.05.2024

D 14017 von Wien Hbf – Villach Hbf (ab 08.13 / an 13.16)

D 14018 von Villach Hbf – Wien Hbf (ab 15.17 / an 19.51)

Sonntag, 12.05.2024

D 14017 von Wien Hbf – Villach Hbf (ab 08.13 / an 13.16)

D 14018 von Villach Hbf – Wien Hbf (ab 15.17 / an 19.51)

D 14592 von Villach Hbf – Wien Hbf (ab 13.06 / an 17.51)

D 14609 von Wien Hbf – Villach Hbf (an 09.20 / an 14.15)

D 14610 von Klagenfurt Hbf – Wien Hbf (an 17.46 / an 21.51)