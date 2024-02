Lange war es im Spittaler Strandbad am Südufer des Millstätter See still. Zuletzt versuchte Tom Lagger im Juni 2021 Leben in die Räumlichkeiten zu bringen. Ein Jahr später machte Bürgermeister Gerhard Köfer (TK) den Vorschlag, die „Schaumrolle“ in ein Chalet für zehn Personen gemäß „Rent a Beach“ umzubauen. In den Sommern 2022 und 2023 wurde das Strandbad als „freie Seezugang“ den Bürgern zur Verfügung gestellt. Seit 2019 begleitet ein undichtes Dach das Strandbadrestaurant, ein langwieriger Rechtsstreit wegen der Baumängel war die Folge. Schließlich wurde im Herbst 2023 mit der Sanierung des Dachs begonnen.

Nachdem Restaurant und Strandbad zwei Jahre ohne Pächter waren, kommt wieder Bewegung in die Sache: Für Anfang Juni wird ein Betreiber gesucht. Schriftliche Bewerbungen können bis 31. März abgegeben werden. „Die Stadtgemeinde Spittal möchte Gästen und den Bewohnern einen familienfreundlichen Badebetrieb und gleichzeitig eine qualitativ und preislich attraktive Restauration bieten. Die Gastronomie soll die Anlagen am See aufwerten und mit Angeboten auch außerhalb der Strandbadöffnungszeiten Gelegenheiten schaffen für Einheimische, Wanderer, RadfahrerInnen und TouristInnen aus den Beherbergungsbetrieben um den Millstätter See, das Ambiente des Südufers zu nutzen“, heißt es in einer Aussendung.

Das Restaurant und der Küchenbereich wurden im Sommer 2010 erstmals in Betrieb genommen. Hinter der Theke mit Ausgabefenster auf die Terrasse befindet sich der halboffene Küchenbereich. Der ist mit den üblichen Einrichtungen wie etwa Kochfelder, Fritteuse, Dampfgarer, Geschirrwaschmaschine ausgestattet. Außerdem stehen Kühlgeräte und Lagerräume zur Verfügung. Im Gastraum befinden sich rund 40 Sitzplätze, auf der Terrasse ist Platz für 70 Gäste. Die WC-Anlagen sind im Erdgeschoss des Restaurants. Nähere Informationen zur Ausschreibung und den Bewerbungskriterien gibt es auf der Homepage der Stadtgemeinde.

250 Badegäste haben Platz

Das Natur-Strandbad hat mehrere Liegeflächen und bietet 250 Badegäste Platz. Die Anlage hat außerdem einen kleinen Steg und einen großen Liegesteg mit Einstiegsleitern. Außerdem gibt es einen Kinderbadebereich und einer Doppelkinderschaukel. Dusch- und Umkleidemöglichkeit, ein Wickeltisch und eine Behinderten-WC-Anlage befinden sich im Hauptgebäude. Der Pächter wird verpflichtet, auf eigene Rechnung den Badebetrieb unter Einhaltung sämtlicher Vorschriften, wie Badeaufsicht etc.., zu führen und ein sauberes Gelände zu garantieren.